Путин: Россия может сама развивать технологии, которые получала за рубежом

РИАМО - 16 фев. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия раньше рассчитывала на получение высокотехнологичных технологий за границей в обмен на продажу нефти, газа и угля, однако оказалось, что у страны есть возможность самостоятельно развивать эти технологии, передает РИА Новости.