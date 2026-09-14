ИФАБ продолжил затыкать дырки в футбольных правилах. Появились новые разъяснения

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) в своих аккаунтах в социальных сетях не перестает разъяснять нюансы правил, экстренно введенных в этом году с подачи Международной федерации футбола (ФИФА).
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