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ИФАБ продолжил затыкать дырки в футбольных правилах. Появились новые разъяснения

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) в своих аккаунтах в социальных сетях не перестает разъяснять нюансы правил, экстренно введенных в этом году с подачи Международной федерации футбола (ФИФА).

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