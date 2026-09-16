Суд обязал завод выплатить 2,5 млн рублей рабочему без кисти

Вязниковский городской суд обязал ООО «Предприятие нетканых материалов» выплатить 2,5 млн рублей работнику, получившему тяжёлую производственную травму.
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