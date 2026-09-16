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Царьград

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Суд обязал завод выплатить 2,5 млн рублей рабочему без кисти

Суд обязал завод выплатить 2,5 млн рублей рабочему без кисти

Вязниковский городской суд обязал ООО «Предприятие нетканых материалов» выплатить 2,5 млн рублей работнику, получившему тяжёлую производственную травму.

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