Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман заявил, что ударов возмездия ВС РФ по украинским объектам недостаточно.
Депутат Вассерман объяснил, как прекратить атаки ВСУ на города РФ
Комментарии
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Владимир Росс
А ещё: если смотреть глубже, то есть именно РЕСПУБЛИКА С НАЗВАНИЕМ "УКРАИНА" , а есть тайная ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, действующая на уничтожение республики, но ИМЕЮЩАЯ ТАКОЕ ЖЕ НАЗВАНИЕ как и у республики и называется эта террористическая организация "Украина". Разницу заметить просто: республика не заинтересована в своём уничтожении, а вот террористическая организация заинтересована уничтожить и республику Украину и её население.
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16 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
Ба! На фото что-то новое - клоун без орденов!
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14 час.
Eduard
На себя посмотри !
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13 час.
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