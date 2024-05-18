Депутат Вассерман объяснил, как прекратить атаки ВСУ на города РФ

Владимир Росс

А ещё: если смотреть глубже, то есть именно РЕСПУБЛИКА С НАЗВАНИЕМ "УКРАИНА" , а есть тайная ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, действующая на уничтожение республики, но ИМЕЮЩАЯ ТАКОЕ ЖЕ НАЗВАНИЕ как и у республики и называется эта террористическая организация "Украина". Разницу заметить просто: республика не заинтересована в своём уничтожении, а вот террористическая организация заинтересована уничтожить и республику Украину и её население.