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Депутат Вассерман объяснил, как прекратить атаки ВСУ на города РФ

Депутат Вассерман объяснил, как прекратить атаки ВСУ на города РФ

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман заявил, что ударов возмездия ВС РФ по украинским объектам недостаточно.

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Комментарии
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Владимир Росс
А ещё: если смотреть глубже, то есть именно РЕСПУБЛИКА С НАЗВАНИЕМ &quot;УКРАИНА&quot; , а есть тайная ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, действующая на уничтожение республики, но ИМЕЮЩАЯ ТАКОЕ ЖЕ НАЗВАНИЕ как и у республики и называется эта террористическая организация &quot;Украина&quot;. Разницу заметить просто: республика не заинтересована в своём уничтожении, а вот террористическая организация заинтересована уничтожить и республику Украину и её население.
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ДШ
Дмитрий Шершов
Ба! На фото что-то новое - клоун без орденов!
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14 час.
Eduard
На себя посмотри !
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