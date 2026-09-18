Стартовал прием заявок на III сезон Национального студенческого конкурса «Благоустрой!». К участию приглашаются студенты российских вузов архитектурных направлений всех форм обучения от 17 до 35 лет, которые могут подать заявку как индивидуально, так и в составе команды до пяти человек.