Стартовал прием заявок на III сезон Национального студенческого конкурса «Благоустрой!». К участию приглашаются студенты российских вузов архитектурных направлений всех форм обучения от 17 до 35 лет, которые могут подать заявку как индивидуально, так и в составе команды до пяти человек.
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