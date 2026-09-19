Бен-Гвир сообщил, что более половины жителей Газы хотят уехать

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир утверждает, что более половины жителей Газы готовы покинуть свои дома.
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Ну всё, осталось выдать этим жителям заразные одеяла. Хотя они так в резервации жили, а одеяла до вывоза выдают.