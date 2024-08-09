Как проходит ресертификация СМК.

В августе 2024 года завершается первый трехгодичный цикл действия сертификата соответствия системы менеджмента качества ´Белшины´ требованиям государственных стандартов СТБ 16949-2018 и СТБ ISO 9001-2015.
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