Психолог Кульгавчук объяснил, сколько длится настоящая любовь

Недавний опрос показал, что большинство жителей Нижнего Новгорода верят в вечную любовь. Но действительно ли она бывает? Возможна ли любовь без страданий? Откуда она берется и как ее сохранить? Обо всем этом и многом другом поговорим с известным психологом и сексологом Евгением Кульгавчуком.