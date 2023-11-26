Психолог Кульгавчук объяснил, сколько длится настоящая любовь

Недавний опрос показал, что большинство жителей Нижнего Новгорода верят в вечную любовь. Но действительно ли она бывает? Возможна ли любовь без страданий? Откуда она берется и как ее сохранить? Обо всем этом и многом другом поговорим с известным психологом и сексологом Евгением Кульгавчуком.
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