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Житель Севастополя фотографировал объекты Черноморского флота для ГУР Украины

Житель Севастополя фотографировал объекты Черноморского флота для ГУР Украины

ЦОС ФСБ РОССИИ Сотрудники ФСБ пресекли в Севастополе деятельность агента украинских спецслужб, который собирал данные об объектах Черноморского флота России.

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