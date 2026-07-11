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Новая помолвка спустя четыре месяца после развода: почему Катя Шкуро решила вернуться к бывшему мужу

Новая помолвка спустя четыре месяца после развода: почему Катя Шкуро решила вернуться к бывшему мужу

Новость о помолвке известного блогера Кати Шкуро всего через четыре месяца после её официального развода с хоккеистом Дмитрием Козловым вызвала бурные обсуждения в Сети.

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