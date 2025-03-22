Да, наши силовики не могут поймать всех преступников и предотвратить все теракты, но правительство может принять одно важное решение по мигрантам, которое спасёт миллионы русских жизней.
Одно важное решение по мигрантам спасёт миллионы: В годовщину теракта в "Крокусе" русские призвали сделать долгожданный шаг
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Борьбу с бесконтрольной миграцией, коррупцией, наркоманией и т.д. в России превратили в политический и чиновничий пиар. Реальные решения де-факто подменили красивыми лозунгами… А где рядом с ними политики, чиновники и т.д. которые ввозили их в Россию, лоббируют и крышуют из интересы и т.д. Кто из власти понес ответственность за трагедию? Какие приняты меры, если после этого въехало более 3,5 мил пришлых. Это что борьба? Кто виноват в трагедии в Крокус Сити?
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20 час.
НС
Надежда Соловьева
Есть поговорка: если не кормить свою армию, то будете кормить чужую. И это верно! НО, если не "кормить" и защищать свое коренное население, то будете кормить чужое население! А своего населения не будет! И страны не будет! Понимают ли это в правительстве и госдуме???
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8 час.
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