Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 936 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Ну причем же тут Господи? Все в силах В. В."Затаились": Пути...
  • Evgenija Palette
    Никуда мы с ним не полетим. Это - самый ПРОБЛЕМНЫЙ ПЕРСОНАЖ в этой "механике" ОСТАНАВЛИВАНИЯ ОГНЯ. У него нет НИ ТВЕР..."Чего уж Марс - п...
  • Михаил Васильев
    Грамотей, пишут и говорят: на расстоянии 50 км, а не на 50 км расстояния!Русский БПЛА Supe...

Одно важное решение по мигрантам спасёт миллионы: В годовщину теракта в "Крокусе" русские призвали сделать долгожданный шаг

Одно важное решение по мигрантам спасёт миллионы: В годовщину теракта в "Крокусе" русские призвали сделать долгожданный шаг

Да, наши силовики не могут поймать всех преступников и предотвратить все теракты, но правительство может принять одно важное решение по мигрантам, которое спасёт миллионы русских жизней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Борьбу с бесконтрольной миграцией, коррупцией, наркоманией и т.д. в России превратили в политический и чиновничий пиар. Реальные решения де-факто подменили красивыми лозунгами… А где рядом с ними политики, чиновники и т.д. которые ввозили их в Россию, лоббируют и крышуют из интересы и т.д. Кто из власти понес ответственность за трагедию? Какие приняты меры, если после этого въехало более 3,5 мил пришлых. Это что борьба? Кто виноват в трагедии в Крокус Сити?
Ответить
20 час.
НС
Надежда Соловьева
Есть поговорка: если не кормить свою армию, то будете кормить чужую. И это верно! НО, если не &quot;кормить&quot; и защищать свое коренное население, то будете кормить чужое население! А своего населения не будет! И страны не будет! Понимают ли это в правительстве и госдуме???
Ответить
8 час.
наверх