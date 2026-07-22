В Индии леопард разгромил алкогольный магазин

Леопард разгромил алкомаркет в Индии. Он проник на местный рынок и по пути успел ранить лесничего. Вскоре забрел в магазин, где попытался растерзать троих сотрудников, однако им удалось вырваться из лап дикого зверя и закрыть его до приезда специалистов.