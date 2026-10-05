Работа посольств в Киеве, ситуация с инфекцией в Иркутской области, сотрудничество РФ с США в энергетике: о чем говорил Песков

На брифинге в понедельник, 5 октября 2026 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ситуации вокруг работы иностранных посольств в Киеве, российских ответных действиях на удары по мирным объектам, контактах России и США в энергетике и ситуации с инфекцией в Иркутской области.