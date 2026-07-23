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«Жить на пороховой бочке»: почему рухнул второй брак Татьяны Арнтгольц и почему её дочь ушла к первому мужу

«Жить на пороховой бочке»: почему рухнул второй брак Татьяны Арнтгольц и почему её дочь ушла к первому мужу

Осенью 2025 года в личной жизни Татьяны Арнтгольц произошёл очередной резкий поворот: в Лефортовский суд поступило заявление о разводе от её супруга Марка Богатырева.

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