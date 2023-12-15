Япония ввела санкции в отношении Москальковой и ещё 34 россиян

Правительство Японии объявило о введении персональных санкций в отношении уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, российского замминистра обороны Татьяны Шевцовой и ещё 33 российских граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии