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Япония ввела санкции в отношении Москальковой и ещё 34 россиян

Япония ввела санкции в отношении Москальковой и ещё 34 россиян

Правительство Японии объявило о введении персональных санкций в отношении уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, российского замминистра обороны Татьяны Шевцовой и ещё 33 российских граждан.

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