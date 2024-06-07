Россия пригласила парламенты СНГ на форум БРИКС в июле

Global Look Press/Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Россия пригласила спикеров законодательных собраний стран СНГ принять участие в парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге, сообщили в беседе с "Известиями" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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