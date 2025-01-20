Разговоры о важном проходят во всех школах страны. В этот раз классный час посвятили Дню студента.В школе №33 в Балаклаве перед школьниками выступили учителя, которые сами сейчас получают высшее образование.
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