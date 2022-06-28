Первый электробус российского производства выехал на маршрут в Сочи

Проверку проводит транспортная прокуратураПроводница поезда Анапа – Воркута напала на возвращавшихся с отдыха школьников В социальных сетях опубликовано видео, на кадрах которого проводница поезда раздает подзатыльники юным пассажирам и орет на них.