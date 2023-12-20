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Гранаты нашли у расстрелявших свидетеля по делу о терроризме в Ингушетии

Сотрудники полиции нашли гранаты во время обысков у задержанных по подозрению в убийстве свидетеля по уголовному делу, связанному с членами секты "Батал-Хаджи"*, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

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