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Daily Nation: в Кении 108 человек помещены в карантин после выявления Эболы

Daily Nation: в Кении 108 человек помещены в карантин после выявления Эболы

В Кении 108 человек помещены в карантин после первого в стране случая заражения Эболой. Об этом сообщает газета Daily Nation со ссылкой на министра здравоохранения страны Эйдена Дуале.

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