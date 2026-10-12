Daily Nation: в Кении 108 человек помещены в карантин после выявления Эболы

В Кении 108 человек помещены в карантин после первого в стране случая заражения Эболой. Об этом сообщает газета Daily Nation со ссылкой на министра здравоохранения страны Эйдена Дуале.
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