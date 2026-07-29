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Царьград

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Юрист Хаминский: Никаких устных завещаний в России не предусмотрено

Юрист Хаминский: Никаких устных завещаний в России не предусмотрено

Эксперт разъяснил законные способы составления завещания для лежачих больных.Руководитель столичного Центра правопорядка Александр Хаминский детально разобрал ситуацию с оформлением наследственных распоряжений для граждан, которые по состоянию здоровья лишены возможности самостоятельно написать и заверить документ.

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