Юрист Хаминский: Никаких устных завещаний в России не предусмотрено

Эксперт разъяснил законные способы составления завещания для лежачих больных.Руководитель столичного Центра правопорядка Александр Хаминский детально разобрал ситуацию с оформлением наследственных распоряжений для граждан, которые по состоянию здоровья лишены возможности самостоятельно написать и заверить документ.