Татьяна Ким рассказала, почему Украина уничтожает Wildberries

Елена Толстихина Ни одна страна мира, не может сбить 100%, хоть один дрон, но пролетит, тем боле дроны это вообще в недавнем прошлом игрушка, а твои придумали игрушку смерти.

Елена Толстихина Эта умнейшая женщина будет доить всю Россию и "молоко", превращать в сливки для себя родной.