Совладелица Wildberries Татьяна Ким впервые развернуто прокомментировала серию ударов по логистическим объектам маркетплейса, продолжающихся две недели.
Татьяна Ким рассказала, почему Украина уничтожает Wildberries
Комментарии
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Елена Толстихина
Ни одна страна мира, не может сбить 100%, хоть один дрон, но пролетит, тем боле дроны это вообще в недавнем прошлом игрушка, а твои придумали игрушку смерти.
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1 м.
Елена Толстихина
Эта умнейшая женщина будет доить всю Россию и "молоко", превращать в сливки для себя родной.
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1 м.
Игорь Максаков
По себе не надо судить других, тем более тех, которые на три головы умнее вас!
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1 м.
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