В Эквадоре в тюремном бунте погибли 15 заключенных

Порядок в тюрьме Литораль в Гуаякиле восстановили полиция и вооруженные силы Эквадора после бунта, в результате которого погибли 15 заключенных и еще 14 получили ранения, 13 ноября передает Cuenca High Life.
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