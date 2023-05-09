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ВСУ рвут фланги на Бахмутском направлении, ведут перегруппировку на Запорожском направлении и в ближайшее время начнут контрнаступление — Пригожин

ВСУ рвут фланги на Бахмутском направлении, ведут перегруппировку на Запорожском направлении и в ближайшее время начнут контрнаступление — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «оркестр» так и не получил в свое распоряжение обещанные Минобороны РФ снаряды для выполнения задач в Бахмуте (Артемовске), а в это время ВСУ пытаются наступать на нескольких участках фронта.

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