Аргументы недели

98 706 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Он, как любитель реконструкций, оторвался от действительности и не понял, что игры закончились.Следствие попроси...
  • Galina
    Непонятно почему он все это сказал? Ведь понимал, что ему  грозит!Следствие попроси...
  • Наталья
    Не нужно воинские звания раздавать налево и направо! Это обесценивает звание!Живущая в Испании...

Координатор подполья Лебедев: удар РФ уничтожил расположение украинских военных и наемников у судостроительного завода в Николаеве

Координатор подполья Лебедев: удар РФ уничтожил расположение украинских военных и наемников у судостроительного завода в Николаеве

Удар Вооруженных сил Российской Федерации ликвидировал расположение украинских военнослужащих и наемников возле судостроительного завода в городе Николаеве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх