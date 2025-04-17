Звездный бойкот или осторожная любовь? Народная артистка СССР, которую все привыкли называть Примадонной российской эстрады, отпраздновала свой день рождения вдали от родных пенатов.
«Близкие люди, вы сделались дальними». У Пугачевой — день рождения. Кто поздравил, а кто не осмелился?
Комментарии
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ВС
Владимир Степанян
Очень хотелось бы поименно знать, кто это «руководство страны , которое не держит зла на артистку за ее критические высказывания». Автор беспредельно смягчил, назвав оскорбление россиян , - “были холопами, стали рабами» критическими замечаниями. Надо поименно знать, кто это такое « руководство страны», позволяющее оскорблять и глумиться над народом, чтобы мы аналогично относились к этому «руководству». Мнение народа, не «пятой колонны», ждунов и релоктантов, а тех, кто сегодня на ЛБС, тех, кто отрывая от хлеба насущного, покупает материал и плетет маскировочные накидки, собирает и отвозит гуманитарку…, предателям и изменникам не место под российским небом.
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