Ольга Бузова по-своему отреагировала на новость о пополнении в семье ее бывшего возлюбленного Давы

Недавно Дава привел своих поклонников в восторг, объявив о новом этапе в своей жизни. В трогательном видеоролике он поделился моментом, когда сделал предложение певице Мари Краймбрери, которая, как оказалось, ждет от него ребенка.
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