Боксер Денис Лебедев передал партию гумпомощи в рамках акции «Добрый Новый год»

В ней могут принять участие все желающие В Подольске началась акция «Добрый Новый год» в рамках губернаторского проекта «Доброе дело» с участием чемпиона мира по боксу Дениса Лебедева, сообщили в пресс-службе округа.
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