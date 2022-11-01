Зарубежные производители ветвакцин не предоставили в РФ их штаммы — эксперт

Абсолютное игнорирование Федерального закона № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации», по которому все импортные производители ветеринарных вакцин обязаны предоставить производственные штаммы в российские государственные коллекции, констатирует директор Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора) Леонид Киш, Об этом Киш 31 октября рассказал в интервью информационному порталу «Ветеринария и жизнь».