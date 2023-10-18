В Капотне школьников познакомили с работой молодежного парламента

Кураторы Центра Молодежного парламентаризма Александр Белоножков и Алиса Селезнёва, а также председатель Молодёжной палаты района Капотня Анастасия Краснова провели встречу с учащимися «Школы в Капотне» (корпус «Камергерский»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии