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Стали известны возможные соперники казахстанских клубов в третьем раунде ЛК: «Астана» может встретиться с АИКом, «Кызыл-Жар» с АПОЭЛем, «Кайрат» с «Твенте»

Столичная «Астана», петропавловский «Кызыл-Жар» и алматинский «Кайрат» узнали своих потенциальных соперников в третьем отборочном раунде Лиги Конференций УЕФА.

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