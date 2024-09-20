Иноагент Андрей Макаревич улетел из Израиля в США

Музыкант-иноагент Андрей Макаревич вместе с супругой покинули Израиль и прибыли в США. Эйнат Кляйн, жена артиста, поделилась новостью, сообщив, что они приземлились в страну с не самым лучшим кофе и большими буррито.
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