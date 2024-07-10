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В Актау из-за ремонта отключат питьевую воду на ЦУВС - 3

В Актау из-за ремонта отключат питьевую воду на ЦУВС - 3

Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК», передает inAktau.kz. «В связи с вынужденными ремонтными работами на магистральном трубопроводе ЦУВС-2 – ЦУВС-3 ТОО «МАЭК» 10 июля   с 22 часов   до 8 часов утра  11 июля будет отключена подача питьевой воды с ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зоны города.

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