В Актау из-за ремонта отключат питьевую воду на ЦУВС - 3

Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК», передает inAktau.kz. «В связи с вынужденными ремонтными работами на магистральном трубопроводе ЦУВС-2 – ЦУВС-3 ТОО «МАЭК» 10 июля с 22 часов до 8 часов утра 11 июля будет отключена подача питьевой воды с ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зоны города.