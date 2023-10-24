Полковник Игнат: 90% всех целей у нас в тылу уничтожают по наводке «русских партизан»

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Комментарии
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Вик Норд
Бей жид.. ,простите,хохлов!Спасай Россию!
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4 д.
Надежда
Каки-таки &quot;русские шпиёны!?))😏 Я знаю только двух-Петрова и Боширова, но как же эти &quot;пострелы&quot; везде поспевают?))🤔)
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3 д.

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