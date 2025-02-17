Система «Купол Донбасса» отбила за неделю 193 атаки украинских беспилотников

В период с 10 по 16 февраля система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» предотвратила 193 террористические атаки украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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