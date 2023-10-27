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Туристка из Польши пожаловалась на засилье россиян на египетских курортах

Туристка из Польши пожаловалась на засилье россиян на египетских курортах

Туристка из Польши пожаловалась на засилье россиян на египетских курортах, сообщает портал Onet. Гражданка Польши по имени Эмилия отправила в редакцию письмо, где с возмущением описала ситуацию в Египте, где, как она пишет "русское влияние" заметно уже в аэропорту.

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