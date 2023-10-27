Туристка из Польши пожаловалась на засилье россиян на египетских курортах, сообщает портал Onet. Гражданка Польши по имени Эмилия отправила в редакцию письмо, где с возмущением описала ситуацию в Египте, где, как она пишет "русское влияние" заметно уже в аэропорту.
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