"Путин ошибся, поругавшись с Израилем. Теперь его ждет катастрофа" Кедми

Valeri

Кедми вообразил о себе слишком много, прежде чем пугать Путина и Россию , вспоинил , бы про Украину и ее поддержку нацистского режима . В своих словах Кедми подтвердил , что Евреи как были предателями со времен Иуды, такими и остаются , до сих пор. Очень жаль что они не осознали благодаря кому они обязаны своей жизнью и государством. Просто продажные ссуки.🤷‍♀️