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Закон и Порядок

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"Путин ошибся, поругавшись с Израилем. Теперь его ждет катастрофа" Кедми

"Путин ошибся, поругавшись с Израилем. Теперь его ждет катастрофа" Кедми

План президента России Владимира Путина по обретению партнеров в лице ближневосточных мусульманских стран, с целью образования коалиции против коллективного Запада может полностью провалиться, и в случае, если ситуация начнет развиваться в неблагоприятном для России ключе, Владимира Путина ждет самая настоящая геополитическая катастрофа.

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Комментарии
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Valeri
Кедми вообразил о себе слишком много, прежде чем пугать  Путина и Россию , вспоинил , бы про Украину и ее поддержку нацистского режима . В своих словах Кедми  подтвердил , что Евреи как были предателями со времен Иуды, такими и остаются , до сих пор. Очень жаль что они не осознали благодаря кому они обязаны своей жизнью и государством. Просто продажные ссуки.🤷‍♀️
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15 час.
ДА
Дмитриев Андрей
Когда наш самолет под ПВО подставляли не парились и кЕДМИ не особо выступал. Надо неизраилю побольше ракет поставить и закрыть этот проект.
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11 час.
СК
Степан Капуста
Израилецентричная картина мира глазами мудрого  Кедми.  Страна с населением чуть более 7 миллионов - и такая оценка её значимости в мире... Абсурд.
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8 час.

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