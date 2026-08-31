Москву снова атаковали дроны: сработала ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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