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Standard Chartered запустил спотовую торговлю BTC и ETH в ОАЭ

Standard Chartered запустил спотовую торговлю BTC и ETH в ОАЭ

Лондонский банк Standard Chartered запустил спотовую торговлю BTC и ETH для институциональных клиентов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) через свою структуру, регулируемую Дубайским международным финансовым центром (DIFC).

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