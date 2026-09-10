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Спорт Уик-Энд

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«Профессор» Хачанов добрался до полуфинала US Open. Российский теннисист повторил лучший результат на мэйджорах

«Профессор» Хачанов добрался до полуфинала US Open. Российский теннисист повторил лучший результат на мэйджорах

ТЕННИС. Серия «Большой Шлем» Организаторы нынешнего US Open, видимо, решили, что в Нью-Йорке не хватает ночных развлечений.

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