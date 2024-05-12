IT-Комитет Госдумы поддержал Шадаева на пост главы Минцифры

Если Максут Шадаев продолжит возглавлять Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ведомство продолжит свою достаточно эффективную деятельность во взаимодействии с парламентариями.
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