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Парламентская газета

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IT-Комитет Госдумы поддержал Шадаева на пост главы Минцифры

IT-Комитет Госдумы поддержал Шадаева на пост главы Минцифры

Если Максут Шадаев продолжит возглавлять Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ведомство продолжит свою достаточно эффективную деятельность во взаимодействии с парламентариями.

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