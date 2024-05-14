Авиакомпания “Corendon Airlines” отменяет рейсы из Калининграда в Анталию. Решение было принято после того, как стало известно, что проблема с разрешением на полеты над территорией Европейского Союза не позволяет выполнять эти рейсы, пояснили в пресс-службе перевозчика.