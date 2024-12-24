Участник программы для военных «Время Героев» возглавил «Юнармию»

МОСКВА, 23 декабря, ФедералПресс. В Национальном центре управления обороной РФ состоялся XI Всероссийский юнармейский внеочередной слет, на котором Герой России, капитан Владислав Головин был избран начальником Главного штаба движения «Юнармия».
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