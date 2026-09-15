В Крыму ищут возможности разморозить строительный рынок

Власти Крыма совместно с федеральным правительством прорабатывают механизмы запуска льготной ипотечной программы, которая должна поддержать рынок недвижимости и активизировать работу строительных компаний.
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