«Как Гитлер с Мадагаскаром»: Каспаров предложил создать «российский Тайвань»

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Кто дал право этому выродку рассуждать о судьбе России , о ее землях и народе?
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21 час.
СЗ
Светлана Зуева
Эдакое склизское,мерзкое существо этот каспаров.....
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21 час.

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