Авиаэксперт Прядка: отверстия в корпусе Embraer могли появиться от БПЛА

Странные отметины в виде отверстий на корпусе упавшего в Казахстане самолета Embraer 190 могли появиться только от поражающих элементов ракеты, взорвавшейся примерно в 10 метрах от него, убежден авиаэксперт Виктор Прядка.
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