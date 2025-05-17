Личность и Система

Каждый раз, когда Западная система сметает с поверхности Земли очередного национального лидера, осмелившегося пойти против её глобалистских намерений (Асада, Каддафи, Хусейна или Милошевича), её апологеты тут же восклицают, что зависимость от ярких лидеров ущербна и от неё надо отказаться.