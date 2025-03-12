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Вряд ли Сафонов расстроился: Доннарумма отразил два пенальти и помог ПСЖ пройти «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

Вряд ли Сафонов расстроился: Доннарумма отразил два пенальти и помог ПСЖ пройти «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

«Пари Сен-Жермен» в гостях сенсационно одолел «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Усман Дембеле сравнял счёт в двухматчевом противостоянии на 12-й минуте, после чего соперники ни в основное, ни в дополнительное время не смогли огорчить друг друга, хотя нанесли в общей сложности 40 ударов.

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