Вряд ли Сафонов расстроился: Доннарумма отразил два пенальти и помог ПСЖ пройти «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

«Пари Сен-Жермен» в гостях сенсационно одолел «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Усман Дембеле сравнял счёт в двухматчевом противостоянии на 12-й минуте, после чего соперники ни в основное, ни в дополнительное время не смогли огорчить друг друга, хотя нанесли в общей сложности 40 ударов.