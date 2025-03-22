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Царьград

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Киев пошёл в полное "отрицалово": Удары по энергетике не прекращались. Главный итог в трёх словах

Киев пошёл в полное "отрицалово": Удары по энергетике не прекращались. Главный итог в трёх словах

Минобороны назвало подрыв ВСУ "Суджи" провокацией для дискредитации мирных инициатив. "Киев раз за разом демонстрирует полное "отрицалово" по отношению к любым договорённостям", - указывают военкоры.

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