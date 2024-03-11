«Ачимгаз» заплатила за выбросы после ЧП на Уренгойском месторождении

Компания «Ачимгаз» заплатила за выброс газа в результате ЧП. Этого добилась прокуратура. «В ноябре 2023 года в результате аварии при проведении предприятием работ по освоению строящейся скважины на территории Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения произошёл неконтролируемый выброс газа с последующим горением.