«Ачимгаз» заплатила за выбросы после ЧП на Уренгойском месторождении

Компания «Ачимгаз» заплатила за выброс газа в результате ЧП. Этого добилась прокуратура. «В ноябре 2023 года в результате аварии при проведении предприятием работ по освоению строящейся скважины на территории Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения произошёл неконтролируемый выброс газа с последующим горением.
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